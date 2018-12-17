У Харкові затримали підозрюваного у вбивстві ветерана АТО Віталія "Сармата" Олешка

У неділю, 16 грудня, у міжнародному аеропорту "Харків" затримали підозрюваного у вбивстві ветерана АТО Віталія Олешка на позивний "Сармат".

Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

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Затриманий є мешканцем Дніпра. Він може бути одним із замовників вбивства Олешка.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року двома пострілами в спину на очах у дружини та друзів убили учасника бойових дій, добровольця батальйону "Донбас", антикорупційного активіста Віталія Олешка (псевдо "Сармат"). 5 вересня стало відомо про затримання одного з організаторів вбивства. 17 вересня підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.