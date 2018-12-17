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      В Харькове задержали подозреваемого в убийстве ветерана АТО Виталия "Сармата" Олешко

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      Подозреваемого в убийстве "Сармата" задержали в Харькове
      Подозреваемого в убийстве "Сармата" задержали в Харькове / Соцсети

      В воскресенье, 16 декабря, в международном аэропорту "Харьков" задержали подозреваемого в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко на позывной "Сармат".

      Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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      Задержанный является жителем Днепра. Он может быть одним из заказчиков убийства Олешко.

      Напомним, 31 июля 2018 года двумя выстрелами в спину на глазах у жены и друзей убили участника боевых действий, добровольца батальона "Донбасс", антикоррупционного активиста Виталия Олешко (псевдо "Сармат"). 5 сентября стало известно о задержании одного из организаторов убийства. 17 сентября подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

      Теги: Новости Украины Убийство Виталия Олешко "Сармата" Полиция
      Источник: 24 Канал
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