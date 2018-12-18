Убийство Виталия "Сармата" Олешко: подозреваемому избрана мера пресечения

Печерский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко. Так, мужчину по имени Евгений Бродский арестовали на 2 месяца без права внесения залога.

Об этом сообщает ТСН.

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Известно, что именно такую меру пресечения просила прокуратура. Адвокаты подозреваемого с решением не согласны и будут обжаловать его.

Статья, по которой выдвинуто подозрение задержанному – умышленное убийство. Прокуроры говорят, что имеют достаточные доказательства участия Бродского.

В то же время адвокаты считают, что подозрение недостаточно обосновали и ссылаются на неудовлетворительное состояние здоровья подзащитного. Говорят, что мужчина даже дважды лечился в Турции.

Они также утверждают, что задержанный не собирается бежать и скрываться от органов следствия.

Отметим, что 16 декабря в международном аэропорту "Харьков" задержали подозреваемого в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко на позывной "Сармат". Правоохранители тогда не спешили предоставлять более подробную информацию о вероятном убийце Олешко и лишь отметили, что подозреваемый родом из Днепра.

Напомним, ветерана АТО Виталия Олешко, известного также за позывным "Сармат", убили 31 июля в Бердянске на глазах у жены и друзей выстрелом в спину. 15 сентября стало известно о задержании одного из организаторов убийства. 17 сентября подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Кто такой Виталий Олешко?

Активист, ветеран войны на Донбассе, общественный деятель родом из Донбасса. В Бердянск переехал в 1999 году. Работал дистрибьютором торговой марки "Сармат", занимался предпринимательской деятельностью. Активную общественную деятельность начал вести во время Оранжевой революции в 2004 году, продолжил – во время Революции достоинства. Участник "Самообороны Бердянска". В мае 2014 года Олешко записался в состав сформированного из жителей Бердянска подразделения "Шторм" батальона "Донбасс".