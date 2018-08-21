Вбивство Олешка "Сармата": суд залишив підозрюваних у СІЗО

У вівторок, 21 серпня, у Запоріжжі апеляційний суд відхилив скарги адвокатів, які просили пом'якшити запобіжний захід чотирьом підозрюваним у вбивстві бердянського активіста та ветерана АТО Віталія Олешка.

Про це повідомляє Судова влада України.

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Підозюваних залишили за ґратами, бо, мовляв, доказів причетності до вбивства начебто немає. Суд залишив усі скарги без задоволення. Підозрювані будуть залишатися під вартою до жовтня. Повний текст рішень буде проголошений 27 серпня 2018 року.

Зазначимо, що затримані й далі кажуть, що у Бердянськ їздили відпочивати, а про вбивство нічого не знають.

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Нагадаємо, 31 липня у Бердянську на очах у дружини та друзів пострілом у спину вбили Віталія Олешка "Сармата".

Раніше повідомлялося, що автомобіль "Таврія", на якому зловмисники приїхали вбивати ветерана та активіста Віталія Олешка із позивним "Сармат" та, який був зареєстрований за Держгеокадастром, ще до самого злочину викрали.