Убийство Олешко "Сармата": суд оставил подозреваемых в СИЗО

Во вторник, 21 августа, в Запорожье апелляционный суд отклонил жалобы адвокатов, которые просили смягчить меру пресечения четырем подозреваемым в убийстве бердянского активиста и ветерана АТО Виталия Олешко.

Об этом сообщает Судебная власть Украины.

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Подозреваемых оставили за решеткой, потому что, мол, доказательств причастности к убийству вроде нет. Суд оставил все жалобы без удовлетворения. Подозреваемые будут оставаться под стражей до октября. Полный текст решений будет провозглашен 27 августа 2018 года.

Отметим, что задержанные и дальше говорят, что в Бердянск ездили отдыхать, а об убийстве ничего не знают.

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Напомним, 31 июля в Бердянске на глазах у жены и друзей выстрелом в спину убили Виталия Олешко "Сармата".

Ранее сообщалось, что автомобиль "Таврия", на котором злоумышленники приехали убивать ветерана и активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат", который был зарегистрирован за Госгеокадастром, еще до самого преступления похитили.