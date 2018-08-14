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Автомобиль, на котором приехали убивать АТОвца "Сармата", похитили, – Госгеокадастр

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В Госгеокадастре ответили на вопрос о зарегистрированной на них "Таврие", на которой приехали убивать активиста Олешко
В Госгеокадастре ответили на вопрос о зарегистрированной на них "Таврие", на которой приехали убивать активиста Олешко / Фото из открытых источников

Автомобиль "Таврия", на котором злоумышленники приехали убивать ветерана и активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат" и, который был зарегистрирован за Госгеокадастром, еще до самого преступления похитили.

Об этом говорится в официальном ответе ГУ Госгеокадастру в Запорожской области на информационный запрос "Общественного".

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Согласно имеющимся документальным данным в Главном управлении, никаких разрешений на пользование вышеуказанным автомобилем третьим лицам –Матюшину и Ломаке – главным управлением не предоставлялось,
– говорится в ответе на запрос.

запит

Ответ на запрос от Госгеокадастра

Добавим, что 11 августа стало известно о том, что автомобиль "Таврия", на котором злоумышленники приехали убивать ветерана АТО и активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат" и в котором было найдено оружие и гильзы, зарегистрирован за Госгеокадастром.

Напомним, 31 июля в Бердянске на глазах у жены и друзей выстрелом в спину убили Виталия Олешко "Сармата".

Теги: Новости Украины Убийство Виталия Олешко "Сармата" Бердянск
Источник: 24 Канал
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