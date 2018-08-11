Авто, на котором приехали убивать "Сармата" принадлежит госслужбе Украины

Автомобиль "Таврия", на котором злоумышленники приехали убивать ветерана и активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат" и в котором было найдено оружие и гильзы, зарегистрировано по Госгеокадастру.

Об этом говорится в постановлении Бердянского горрайонного суда.

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"Для воплощения разработанного преступного плана и достигнутых договоренностей при подготовке к совершению умышленного убийства потерпевшего, ЛИЦО_7 и ЛИЦО_8 в неустановленное время и у неустановленного лица взяли во временное пользование автомобиль марки ЗАЗ "Таврия" 1102 в кузове красного цвета, регистрационный номер НОМЕР_1, который находится на балансе в ГУ "Государственный кадастр в Запорожской области", который они планировали использовать для приезда и дальнейшего отъезда с места совершения умышленного убийства ЛИЦО_6", – говорится в постановлении.

Напомним, 31 июля в Бердянске Запорожской области был убит 43-летний местный активист и ветеран АТО Виталий Олешко с позывным "Сармат".