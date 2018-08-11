Авто, на якому приїхали вбивати "Сармата" належить держслужбі України

Автомобіль "Таврія", на якому зловмисники приїхали вбивати ветерана та активіста Віталія Олешка із позивним "Сармат" та у якому була знайдена зброя і гільзи, зареєстрована за Держгеокадастром.

Про це йдеться в ухвалі Бердянського міськрайонного суду.

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"Для втілення розробленого злочинного плану та досягнутих домовленостей при підготовці до вчинення умисного вбивства потерпілого, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у невстановлений час та у невстановленої особи взяли у тимчасове користування автомобіль марки ЗАЗ "Таврія" 1102 в кузові червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1, який перебуває на балансі у ГУ "Державний кадастр у Запорізькій області", який вони планували використати для приїзду та подальшого відїзду з місця вчинення умисного вбивства ОСОБА_6", – йдеться в ухвалі.

Нагадаємо, 31 липня у Бердянську Запорізької області було вбито 43-річного місцевого активіста та ветерана АТО Віталія Олешка з позивним "Сармат".