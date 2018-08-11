17:59
11 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
28°C 12°C
  • неділя
    26°C 16°C
  • понеділок
    27°C 12°C
  • вівторок
    32°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Медведєв зібрався на війну. Загадкова Захарова
Вєсті Кремля
21:23, 10 серпня
Вєсті.UA. Порошенко рівняється на вождя народів. Гриценко вляпався
Вєсті.UA
19:55, 10 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Авто, на якому приїхали вбивати "Сармата" належить держслужбі України

408 Читать новость на русском
Віталій Олешко
Віталій Олешко / politinfo.com.ua

Автомобіль "Таврія", на якому зловмисники приїхали вбивати ветерана та активіста Віталія Олешка із позивним "Сармат" та у якому була знайдена зброя і гільзи, зареєстрована за Держгеокадастром.

Про це йдеться в ухвалі Бердянського міськрайонного суду.

Читайте також: Вбивство АТОвця "Сармата": у поліції повідомили деталі розслідування

"Для втілення розробленого злочинного плану та досягнутих домовленостей при підготовці до вчинення умисного вбивства потерпілого, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у невстановлений час та у невстановленої особи взяли у тимчасове користування автомобіль марки ЗАЗ "Таврія" 1102 в кузові червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1, який перебуває на балансі у ГУ "Державний кадастр у Запорізькій області", який вони планували використати для приїзду та подальшого відїзду з місця вчинення умисного вбивства ОСОБА_6", – йдеться в ухвалі.

Нагадаємо, 31 липня у Бердянську Запорізької області було вбито 43-річного місцевого активіста та ветерана АТО Віталія Олешка з позивним "Сармат".

Теги: Новини України Новини політики Вбивство Віталія Олешка "Сармата" Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
В Крыму пока еще не так, как в Грузии: когда начнут жечь города
сьогодні, 16:02 В Крыму пока еще не так, как в Грузии: когда начнут жечь города
Блог Медіа
Провал судової реформи: як за потрібне владі рішення суддя отримує квартиру в столиці
сьогодні, 15:00 Провал судової реформи: як за потрібне владі рішення суддя отримує квартиру в столиці
Роман Маселко
Вибухи у Калинівці та Балаклії: чому владі вигідна утилізація боєприпасів тільки на папері
сьогодні, 13:00 Вибухи у Калинівці та Балаклії: чому владі вигідна утилізація боєприпасів тільки на папері
Роман Семенуха
Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть I
сьогодні, 12:05 Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть I
Ілля Кенігштейн
Подорожі Україною: наймальовничіші місця Одещини, які запам'ятаються на все життя
сьогодні, 10:00 Подорожі Україною: наймальовничіші місця Одещини, які запам'ятаються на все життя
Юлія Михайлова
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Оскароносний режисер зніме фільм про анексію Криму
27 червня 2015 , 07:19 1
Зірковий новачок "Барселони" пояснив, чому не перейшов у "Реал"
 27 липня 2016 , 18:08
Карта стану доріг України 2018: уточнюємо варіанти
 7 квітня , 12:22
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук