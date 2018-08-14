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Автомобіль, на якому приїхали вбивати АТОвця "Сармата", викрали, – Держгеокадастр

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У Держгеокадастрі відповіли на запитання про зареєстровану на них "Таврію", на якій приїхали вбивати активіста Олешка
У Держгеокадастрі відповіли на запитання про зареєстровану на них "Таврію", на якій приїхали вбивати активіста Олешка / Фото з вільних джерел

Автомобіль "Таврія", на якому зловмисники приїхали вбивати ветерана та активіста Віталія Олешка із позивним "Сармат" та, який був зареєстрований за Держгеокадастром, ще до самого злочину викрали.

Про це йдеться в офіційній відповіді ГУ Держгеокадастру у Запорізькій області на інформаційний запит "Громадського".

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Згідно з наявними документальними даними в Головному управлінні, жодних дозволів на користування вищевказаним автомобілем третім особам –Матюшину та Ломаці – головним управлінням не надавалося,
– йдеться у відповіді на запит.

запит
Відповідь на запит від Держгеокадастру

Додамо, що 11 серпня стало відомо про те, що автомобіль "Таврія", на якому зловмисники приїхали вбивати ветерана АТО та активіста Віталія Олешка із позивним "Сармат" та у якому була знайдена зброя і гільзи, зареєстрована за Держгеокадастром.

Нагадаємо, 31 липня у Бердянську на очах у дружини та друзів пострілом у спину вбили Віталія Олешка "Сармата"

Теги: Новини України Вбивство Віталія Олешка "Сармата" Бердянськ
Джерело: 24 Канал
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