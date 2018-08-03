Головна версія вбивства активіста Олешка "Сармата": суддя озвучив думку слідства

Головною версією вбивства активіста, ветерана АТО Віталія Олешка "Сармата" є "протиріччя підприємницької діяльності". Про це заявив суддя Сергій Морока під час обрання запобіжного заходу підозрюваним у вбивстві.

Зазначимо, що 3 серпня Бердянський міськрайонний суд на 2 місяці заарештував 4 підозрюваних у вбивстві Олешка – Олександра Обухова, Максима Владіміренкова, Артема Матюшина та Миколу Ломаку.

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Проведено попереднє розслідування, з якого встановлено, на думку слідства, що обвинувачені на ґрунті особистих відносин у зв'язку з наявними протиріччями підприємницької діяльності на території міста Бердянськ вирішили зробити умисне вбивство Олешка Віталія Ігоровича із застосуванням вогнепальної зброї, шляхом здійснення пострілів з цієї зброї,

– озвучив суддя клопотання прокуратури.

Він додав, що з цією метою обвинувачені вступили між собою у злочинну змову, визначили свої ролі і скоїли злочин.

Дивіться відео, на якому суддя оголосив головну версію причин вбивства Віталія Олешка:

Нагадаємо, 31 липня у Бердянську застрелили місцевого активіста та ветерана АТО Віталія Олешка з позивним "Сармат".



За словами журналіста Юрія Бутусова, вбивство Олешка міг замовити нардеп від групи "Воля народу" Олександр Пономарьов.