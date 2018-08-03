Главная версия убийства активиста Олешко "Сармата": судья озвучил мнение следствия

Главной версией убийства активиста, ветерана АТО Виталия Олешко "Сармата" является "противоречие предпринимательской деятельности". Об этом заявил судья Сергей Морока при избрании меры пресечения подозреваемым в убийстве.

Отметим, что 3 августа Бердянский горрайонный суд на 2 месяца арестовал 4 подозреваемых в убийстве Олешко – Александра Обухова, Максима Владимиренкова, Артема Матюшина и Николая Ломако.

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Проведено предварительное расследование, из которого установлено, по мнению следствия, что обвиняемые на почве личных отношений в связи с имеющимися противоречиями предпринимательской деятельности на территории города Бердянск решили сделать умышленное убийство Олешко Виталия Игоревича с применением огнестрельного оружия, путем осуществления выстрелов из этого оружия,

– озвучил судья ходатайство прокуратуры.

Он добавил, что с этой целью обвиняемые вступили между собой в преступный сговор, определили свои роли и совершили преступление.

Смотрите видео, на котором судья объявил главную версию причин убийства Виталия Олешко:

Напомним, 31 июля в Бердянске застрелили местного активиста и ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат".



По словам журналиста Юрия Бутусова, убийство Олешко мог заказать нардеп от группы "Воля народа" Александр Пономарев.