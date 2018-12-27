Подозреваемые в убийстве ветерана АТО "Сармата" – экс-члены батальона "Торнадо", – Аброськин

Подозреваемые в убийстве участника боевых действий на Донбассе, активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат" до 2015 года были членами расформированного батальона "Торнадо", который был подразделением МВД.

Об этом "Громадском" рассказал первый заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Говорится о задержанных Артеме Матюшине, Николае Ломаке, Александре Обухове и Максиме Володимиренкове.

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Задержанные являются жителями Днепра, бывшими участниками Антитеррористической операции, входившими в состав батальона "Торнадо" на 14-й, 15-й год, после – освободились и проживали в городе Днепр,

– рассказал Аброськин.

Он добавил, что подозреваемые входили в состав преступной группировки Днепра, которой руководит 37-летний Виктор Власюк. Последний сейчас разыскивают.

"В состав этого формирования входило около 10 человек. В настоящее время местонахождение руководителя этой группировки не установлено, он разыскивается в пределах другого уголовного производства, объявлен в межгосударственный розыск и идут активные оперативно-розыскные мероприятия с целью установления его местонахождения", – сообщил заместитель председателя Нацполиции .

На сегодня из этой группировки в Днепре задержали еще 4 человека, которые, по данным следствия, выезжали в Бердянск за полмесяца до убийства Олешко. Они организовывали наблюдение за мужчиной и тоже готовились совершить преступление. Однако по неизвестным обстоятельства эти лица вернулись назад, и в Бердянск выехала другая группа в составе Матюшина, Ломако, Обухова и Володимиренкова. По версии следователей, именно вторая группа и убила Олешко.

Аброськин добавил, что дело об убийстве Олешко направили в Главное следственное управление Нацполиции. Туда его отправили вместе с делом о разбойном нападении в Днепре, которое совершил Виктор Власюк. Эти дела могут объединить в единое уголовное производство и расследовать дело будет Главное следственное управление. Сегодня полиция продолжает искать других заказчиков убийства Олешко.

Напомним, ветерана АТО Виталия Олешко "Сармата" убили 31 июля в Бердянске на глазах у жены и друзей выстрелом в спину.

Кто такой Виталий Олешко?Активист, ветеран войны в Донбассе, общественный деятель родом из Донбасса. В Бердянск переехал в 1999 году. Работал дистрибьютором торговой марки "Сармат", занимался предпринимательской деятельностью. Активную общественную деятельность начал вести во время Оранжевой революции в 2004 году, продолжил – во время Революции достоинства. Участник "Самообороны Бердянска". В мае 2014 года Олешко записался в состав сформированного из жителей Бердянска подразделения "Шторм" батальона "Донбасс".