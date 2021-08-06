Підозрюваний у корупції ексміністр Злочевський переписав бізнес на доньок, – ЗМІ
Джерело:"Інтерфакс-Україна"
Ексміністр Микола Злочевський, якого підозрюють в корупції, переписав бізнес на двох своїх доньок Карину та Ганну. Мовиться про переоформлення компаній з видобутку корисних копалин.
Таку інформацію отримало видання, промоніторивши реєстр Міністерства юстиції. Мовиться про низку компаній.
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Ексміністр Злочевський переписав компанії на доньок
Доньки ексміністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського Ганна та Карина стали кінцевими бенефіціарними власниками його видобувних українських активів,
– мовиться у повідомленні.
Вони через кіпрські компанії є бенефіціарами "Еско-Північ", "Куб-Газ", "Парі", "Перша українська нафтогазова компанія", "Системойлінженерінг", "Надрагаз", "Алдеа-Україна", "Бурізма Сервіс", "Технокомсервіс", "Надрагазвидобування", "Газойлінвест", "Геоюніт" і "Нафтогазопромислова геологія".
Ба більше, видання повідомляє, що сайт та сторінка у фейсбуці компанії Burisma Group не оновлюються та не працють з початку 2021 року. Саме Burisma Group об'єднувала всі вищезгадані компанії.
Що відомо про хабар у 6 мільйонів
- У 2020 році керівництву НАБУ і САП намагалися дати 6 мільйонів доларів хабаря готівкою. Це найбільший хабар в історії України.
- У САП повідомили, що гроші представники ексміністра Миколи Злочевського, власника Burisma Holdings, пропонували за закриття кримінальної справи, у якій він фігурує як підозрюваний. Йдеться про 2 кримінальні справи – щодо розтрати та привласнення майна та про відмивання грошей.
- Також у справі фігують відсторонені перший заступник начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві Микола Ільяшенко та ексдиректор з правових питань компанії Burisma Андрій Кіча.
- У 2020 році Злочевському САП оголосили підозру. Його оголосили у розшук, згодом – заочно арештували.
- У справі також фігурує ексдиректорка організаційно-розпорядчого департаменту ДФС Олена Мазурова.
- У червні 2021 року вона пішла на угоду зі слідством. Вона визнала, що винна у справі про хабар у розмірі 5 мільйонів доларів НАБУ і САП.