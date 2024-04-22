Підозрюваний Валерій Васілаке розповів, хто саме застрелив патрульного Зарецького

Валерій Васілаке, підозрюваний у нападі на поліцейських, який стався 20 квітня, заявив, що у правоохоронця стріляв його син.

Про це Валерій Васілаке сказав у залі суду, де під час засідання 22 квітня обирають запобіжний захід нападникам.

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Вистрілив син. Він подумав, що поліцейський мене застрелив,

– заявив підозрюваний.

Зброю нібито вкрав син

Валерій Васілаке також сказав, що зброю, яка була в їхній автіці, вкрав син, а продавати її вони не планували. Зброю батько та син хотіли "просто заховати, щоб була".

Те, що стріляв саме Віталій, заявив і прокурор під час судового засідання.

Він здійснив мінімум чотири постріли в поліцейського. Після скоєння злочину він викинув в озеро, яке розташоване неподалік будинку, боєприпаси, які вони перевозили, а саме гранати,

– сказав він.

Раніше повідомлялось, що підозрюваний планував разом із сином залишити територію України та виїхати до Молдови. Ці слова підтвердив і сам Валерій Васілаке.

На вимогу прокурорів, Валерій Васілаке буде перебувати під вартою 60 днів без права внесення застави.

Напад на поліцейських на Вінниччині: коротко