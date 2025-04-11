Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.
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Що відомо про запобіжний захід підозрюваному
У поліції розповіли, що суд задовольнив клопотання правоохоронців та арештував без права внесення застави 18-річного жителя Глибоки у Чернівецькій області. Підозрюваному загрожує до 10 років ув'язнення.
Слідчі поліції повідомили буковинцю про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею Кримінального кодексу України про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.
Досудове розслідування, за даними правоохоронців, ще триває.