Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

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Що відомо про запобіжний захід підозрюваному

У поліції розповіли, що суд задовольнив клопотання правоохоронців та арештував без права внесення застави 18-річного жителя Глибоки у Чернівецькій області. Підозрюваному загрожує до 10 років ув'язнення.

Слідчі поліції повідомили буковинцю про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею Кримінального кодексу України про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.



Досудове розслідування, за даними правоохоронців, ще триває.