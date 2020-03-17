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      Підозрюваному у вбивстві Гандзюк Левіну обрали запобіжний захід

      - Читать новость на русском
      Левіну обрали запобіжний захід / Скріншот з відео

      Олексія Левіна (Москаленка), якого підозрюють в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк, суд відправив під варту до 2 квітня.

      Відповідне рішення ухвалив Шевченківський суд Києва, повідомляє "Громадське". Засідання проходило лише за участі сторін справи через загрозу поширення в Україні коронавірусу.

      До теми У справі Гандзюк пройшли обшуки: Павловському вручили нову підозру

      Слідство просило взяти під варту Левіна, бо підозрюваний може втекти, тиснути на інших фігурантів справи або знищити речові докази.

      У свою чергу адвокат Левіна наголосив, що його підзахисний після першого ув’язнення вирішив змінити своє життя та почав займатися волонтерською діяльністю. Він зазначив, що коли Левін виїжджав з України, до нього не було жодних питань у правоохоронців.

      16 березня Олексія Левіна повернули до України. Його передали співробітникам СБУ та Офісу Генпрокурора.

      11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас залишив у силі рішення суду першої інстанції, який дозволив екстрадувати Левіна в Україну. Сам підозрюваний заявив, що буде звертатися до ЄСПЛ з позовом проти Болгарії.

      Левін стверджує, що не має жодного стосунку до злочину проти Катерини Гандзюк і буде доводити це в українському суді. Він розповів про зв'язки з іншими фігурантами справи. За словами підозрюваного, він має багато заяв для суду.

      Що відомо про роль Левіна у справі Гандзюк

      • Левін працював помічником депутата облради Миколи Ставицького, а також радником голови облради Владислава Мангера.
      • На Херсонщини був кримінальним авторитетом.
      • Виїхав з України невдовзі після нападу на Гандзюк у 2018.
      • Левіна оголосили в міжнародний розшук. 16 березня екстрадували з Болгарії в Україну.
      • Журналістам вдалося отримати відео, на якому Левін розповідав, що нібито заступник голови Херсонської ОДА Рищук просив його "якось покарати Катерину Гандзюк".
      • Сам Левін наполягає, що не причетний до вбивства Гандзюк, але не заперечує зустрічей з іншими фігурантами справи Ігорем Павловським і Сергієм Торбіним.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?31 липня 2018 року невідомі напали на громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк. Її облили сірчаною кислотою. Жінка зазнала 30% опіків тіла і потрапила до лікарні.

      Медики кілька місяців рятували Гандзюк, провели низку операцій, проте 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні.

      Все, що відомо про напад на Катерину Гандзюк: дивіться відео

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Вбивство Новини політики Розслідування Кримінальні новини Новини Херсона Новини Києва Рішення суду Справа Катерини Гандзюк
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