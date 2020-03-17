Підозрюваному у вбивстві Гандзюк Левіну обрали запобіжний захід

Олексія Левіна (Москаленка), якого підозрюють в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк, суд відправив під варту до 2 квітня.

Відповідне рішення ухвалив Шевченківський суд Києва, повідомляє "Громадське". Засідання проходило лише за участі сторін справи через загрозу поширення в Україні коронавірусу.

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Слідство просило взяти під варту Левіна, бо підозрюваний може втекти, тиснути на інших фігурантів справи або знищити речові докази.

У свою чергу адвокат Левіна наголосив, що його підзахисний після першого ув’язнення вирішив змінити своє життя та почав займатися волонтерською діяльністю. Він зазначив, що коли Левін виїжджав з України, до нього не було жодних питань у правоохоронців.

16 березня Олексія Левіна повернули до України. Його передали співробітникам СБУ та Офісу Генпрокурора.

11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас залишив у силі рішення суду першої інстанції, який дозволив екстрадувати Левіна в Україну. Сам підозрюваний заявив, що буде звертатися до ЄСПЛ з позовом проти Болгарії.

Левін стверджує, що не має жодного стосунку до злочину проти Катерини Гандзюк і буде доводити це в українському суді. Він розповів про зв'язки з іншими фігурантами справи. За словами підозрюваного, він має багато заяв для суду.

Що відомо про роль Левіна у справі Гандзюк

Левін працював помічником депутата облради Миколи Ставицького, а також радником голови облради Владислава Мангера.

На Херсонщини був кримінальним авторитетом.

Виїхав з України невдовзі після нападу на Гандзюк у 2018.

Левіна оголосили в міжнародний розшук. 16 березня екстрадували з Болгарії в Україну.

Журналістам вдалося отримати відео, на якому Левін розповідав, що нібито заступник голови Херсонської ОДА Рищук просив його "якось покарати Катерину Гандзюк".

Сам Левін наполягає, що не причетний до вбивства Гандзюк, але не заперечує зустрічей з іншими фігурантами справи Ігорем Павловським і Сергієм Торбіним.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?31 липня 2018 року невідомі напали на громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк. Її облили сірчаною кислотою. Жінка зазнала 30% опіків тіла і потрапила до лікарні.



Медики кілька місяців рятували Гандзюк, провели низку операцій, проте 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні.

Все, що відомо про напад на Катерину Гандзюк: дивіться відео