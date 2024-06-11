Прем'єр Чехії підозрює, що за спробою підпалу автобуса у Празі стоїть Росія

Прем'єр Чехії Петр Фіала заявив, що, ймовірно, саме Росія стоїть за спробою підпалу міських автобусів у Празі. Відповідний інцидент трапився тиждень тому.

Поліція Чехії посилила заходи безпеки в громадських місцях, торгових центрах, громадському транспорті та на залізничних вокзалах через інформацію про можливе скоєння теракту. Влада країни зазначає, що спроба підпалу є проявом гібридної війни Москви.

Дивіться також "Падіння Олімпіади": як Росія хоче зірвати Олімпійські ігри в Парижі за допомогою ШІ

Російський слід у підпалі

У суботу, 8 червня, чеська поліція заарештувала 26-річного чоловіка у зв'язку із невдалою спробою підпалу автобусів. Правоохоронці висунули йому звинувачення в тероризмі. Влада Чехії підозрює, що до інциденту могла бути причетна Росія.

Є підозра, що напад був організований і профінансований, ймовірно, з Росії. Це частина гібридної війни, яку веде проти нас Росія, від якої ми маємо захищатися і яку маємо зупинити,

– сказав прем'єр Петр Фіала на пресконференції.

Водночас він зауважив, що Росія неодноразово намагається посіяти хвилювання, підірвати довіру громадян Чехії до держави. Російське посольство ніяк не коментувало інцидент.

Відомо, що підозрюваний є іспаномовним чоловіком з Південної Америки, який перебував у Чехії протягом п'яти днів до спроби нападу в середу ввечері. Пильність співробітників празького автовокзалу допомогла запобігти нападу.

Російські диверсії