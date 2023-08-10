Горить все від Владивостока до Петербурга: у Росії жорстоко каратимуть за підпали військкоматів

Росія страждає не лише від невідомих безпілотників на власній території, але й від диверсій. Зокрема, там набули масового характеру підпали військкоматів. Аби залякати людей, відповідальність за такі дії посилили.

Втім, здається, залякування влади допомагають мало. Адже люди далі вдаються до підпалів. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал.

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"Флешмоб триває"

У Росії останнім часом почали масово підпалювати військкомати. Зрештою генеральна прокуратура в Росії прирівняла підпали військкоматів до терактів та диверсій. Зокрема, через нищення державного майна.

Флешмоб продовжується, але випадків, зараз, на жаль, поменшало. А все ж хтось досі виходить, кидає "коктейлі",

– зауважив Олег Жданов.

Зрештою, у Росії вирішили посилити статтю, щоб налякати населення. Станом на кінець липня цього року органи правопорядку розслідували 113 подібних випадків. Це не враховуючи відповідно інцидентів, що трапились вже в серпні.

"Це лише ті (справи – 24 Канал), що розслідували. А по скількох ще проводять слідчі дії. Військкомати горять всюди, від Владивостока до Санкт-Петербурга", – наголосив військовий експерт.

Зі 113 випадків, 84 мають певну статтю обвинувачення. Тобто або теракт, або диверсія. Це означає, що людей саджатимуть у в'язницю на більші терміни з тяжчими обвинуваченнями.

Олег Жданов про підпали військкоматів в Росії: дивіться відео

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