"Підпис Нерозбірливий": ФСБ запідозрили у фабрикуванні "замаху" на Соловйова

Сміхотворна історія із "замахом" на Соловйова отримала продовження. ФСБ оприлюднила відео затримання осіб, які нібито мали скоїти "вбивство" пропагандиста.

Однак російські спецслужби примудрилися навіть тут зганьбитися по повній. Епічний фейл, що потрапив на кадри оперативного знімання, зауважили у соціальних мережах, інформує 24 канал.

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ФСБ вкотре епічно зганьбилася

На ролику можна побачити, як під час фейкового обшуку в квартирі "виконавців" один із співробітників ФСБ демонструє книгу з дарчим зверненням. Його автора звати "Підпис Нерозбірливий".

Припускаємо, що чекістам дали рекомендації, як правильно сфабрикувати "замах" на Соловйова. Там вказали, що підпис повинен бути нерозбірливим, – вони зрозуміли методичку буквально.



ФСБ запідозрили у фабрикуванні "замаху" на Соловйова​ / Скриншот із відео

До слова, у мережі з'явилася версія, що наче існує автор, який маркує свої збірки текстів псевдонімом "Підпис Нерозбірливий". Вказується також, що одна з його книг має назву "Акціонер".

"Замах" на Соловйова: що відомо

ФСБ Росії 25 квітня заявила, що СБУ готувала вбивство пропагандиста Соловйова.

Співробітники спецслужб країни-агресора навіть нібито змогли затримати "виконавців".

У Службі безпеки України відреагували на цю інформацію та назвали її фейковою. Водночас додали, що російські чекісти фантазують, аби показати здобутки для своєї аудиторії.

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