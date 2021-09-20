Підписів не збирають, – у "Слузі народу" прокоментували гроші за відставку Разумкова

У мережі поширюється інформація про можливу відставку Дмитра Разумкова. Та народні депутати нічого не знають про це.

За їхніми словами, питання його відставки ніхто не обговорює. Принаймні тому, що він наразі перебуває на лікарняному через коронавірус.

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Окрім цього, у ЗМІ з'явилась інформацію щодо нібито 100 тисяч доларів, які пропонують депутатам від "Слуги народу", щоб вони підтримали відставку Разумкова.

Кравчук: Мені не пропонували

Як повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, ніхто жодних грошей не брав. Ба більше, про таку ініціативу взагалі не чули.

Мені не пропонували (гроші за відставку Разумкова – 24 канал),

– наголосила Кравчук.

Також вона вважає, що некоректно коментувати будь-які кадрові зміни без відсутності рішення фракції. "Ще раз повторюсь, жодних підписів (за відставку – 24 канал) ніхто не збирає".

Спікер Верховної Ради звернувся до антикорупційних органів, щоб вони перевірили інформацію щодо тисячі гривень, які нібито роздають олігархам за його відставку. У фракції "Голос" повідомили, що їм гроші не пропонували.

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Коротко про можливу відставку Разумкова