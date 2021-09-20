Підписів не збирають, – у "Слузі народу" прокоментували гроші за відставку Разумкова
Джерело:24 канал
У мережі поширюється інформація про можливу відставку Дмитра Разумкова. Та народні депутати нічого не знають про це.
За їхніми словами, питання його відставки ніхто не обговорює. Принаймні тому, що він наразі перебуває на лікарняному через коронавірус.
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Окрім цього, у ЗМІ з'явилась інформацію щодо нібито 100 тисяч доларів, які пропонують депутатам від "Слуги народу", щоб вони підтримали відставку Разумкова.
Кравчук: Мені не пропонували
Як повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, ніхто жодних грошей не брав. Ба більше, про таку ініціативу взагалі не чули.
Мені не пропонували (гроші за відставку Разумкова – 24 канал),
– наголосила Кравчук.
Також вона вважає, що некоректно коментувати будь-які кадрові зміни без відсутності рішення фракції. "Ще раз повторюсь, жодних підписів (за відставку – 24 канал) ніхто не збирає".Нагадаємо! Спікер Верховної Ради звернувся до антикорупційних органів, щоб вони перевірили інформацію щодо тисячі гривень, які нібито роздають олігархам за його відставку. У фракції "Голос" повідомили, що їм гроші не пропонували.
У "Слузі народу" прокоментували відставку Разумкова: дивіться відео
Коротко про можливу відставку Разумкова
- Через те, що Разумков відправив законопроєкт про олігархів на розгляд Венеційської комісії, це спровокувало конфлікт.
- Тому у ЗМІ почали поширюватися чутки про можливу відставку спікера.
- Експерти вважають, що Разумкова не зможуть звільнити, принаймні, поки він на лікарняному.