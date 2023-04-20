Тактичні "хитрощі": для чого росіяни беруть підписку про невиїзд з колаборантів на Херсонщині

За даними Генштабу, окупанти беруть підписку про невиїзд з колаборантів у Скадовську на Херсонщині. Та це така класична маніпулятивна технологія.

Про це 24 Каналу заявив військовий оглядач Роман Бочкала. За його словами, схожа історія була в Херсоні та в інших містах та селищах вже деокупованої частини Херсонщини.

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"Купа блок-постів, фільтрація населення. Випускали лише тих, у кого є російський паспорт. І, звичайно не в бік вільної України, а туди, на Московію, у той бік", – заявив він.

Бочкала зауважив, що росіяни намагатимуться використовувати цивільних як заручників.

Щоб вже потім по своїх рашадезінформованих каналах показувати щось. "Бачите, ох уж ці "укри" знищують українців, які так от живуть в цих містах, і дуже "люблять" Росію",

– наголосив військовий оглядач.

"Живий щит"

На його думку, окупанти намагатимуться робити із мирного населення певний "живий щит". Утім, ЗСУ вже неодноразово мали справу з такими тактичними "хитрощами" ворога.

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"Якщо ми побачимо, як ефективно був здійснений контрнаступ минулого року на Харківщині, то не було навали жертв цивільних. Тобто, ми відрізняємося абсолютно (від росіян – 24 Канал)", – розповів він.

Військовий оглядач переконаний, що Збройні Сили України будуть максимально робити усе, аби не було жертв серед цивільного населення.

Яка ситуація на Херсонщині