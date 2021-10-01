Підписні листи щодо Разумкова не роздали, – Кравчук про засідання "слуг" у Трускавці
Джерело:24 канал
У Трускавці на засіданні фракції "Слуга народу" закінчується реєстрація, проте максимальну кількість присутніх очікують вже 2 жовтня – на виступ Володимира Зеленського. Водночас обговорити можуть й питання відставки Дмитра Разумкова.
Про це в ефірі 24 каналу розповіла заступниця очільника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, на засіданні очікують не увесь Кабмін, це пов'язано з темами, які обрали для обговорення. Деякі міністри будуть керівниками груп й вестимуть дискусії.
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"Це не той формат (засідання – 24 канал), який був 2 роки тому. Є 8 напрямків, за якими будуть розділені депутати. У них, очевидно, буде тематичний вибір й ці групи презентуватимуть для всіх напрацювання – щоб розуміти як ми рухаємось в найближчі роки за різними тематиками", – пояснила Кравчук.
Кравчук: Листи ніхто не підписує
Водночас вона розповіла, що відставку Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради розглядатимуть, якщо відповідне питання підніме голова фракції.
Підписні листи запросив Давид Арахамія, вони у нього. Але ще ці підписні листи ніхто не підписує, їх не роздали. Це питання ми не обговорювали,
– зазначила Євгенія Кравчук.
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Народна депутатка вважає, що коментувати ситуацію довкола Дмитра Разумкова варто вже після спільного обговорення у фракції. За її словами, ймовірно, хтось змінить свою позицію, коли почує всі аргументи.
Євгенія Кравчук про засідання у Трускавці: дивіться відео
Ймовірна відставка Разумкова: коротко
- 30 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія доручив видати підписні листи для зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Листи з'явилися в Апараті Верховної Ради того ж дня.
- Щодо збору підписів за відставку Разумкова Арахамія подав 2 звернення – від фракції та особисто від себе як її голови.
- Головним кандидатом, який може замінити Дмитра Разумкова, є Руслан Стефанчук. Наразі він обіймає посаду першого заступника голови парламенту.