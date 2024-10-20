На Прикарпатті підприємства порушили ведення військового обліку: як їх можуть покарати

На Прикарпатті декілька підприємств порушили ведення військового обліку. Зокрема, вони взяли громадян на роботу без облікових документів.

В ефірі ОТБ "Галичина" виконувач обов'язків заступника начальника Івано-Франківського обласного Територіального центру комплектування і соціальної підтримки Андрій Мороз розповів, що підприємства перевіряють постійно.

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Що відомо про порушення на Прикарпатті

Є планові й непланові перевірки. У разі виявлення порушень правил військового обліку, наприклад, прийняття на роботу без облікових документів, притягають до адміністративної відповідальності посадових осіб. На Прикарпатті вже є такі випадки,

– заявив Андрій Мороз.

Варто зауважити, що за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію на підприємстві передбачена відповідальність.

Адвокатське бюро "Приходько та партнери" пояснило, що у випадку невиконання підприємством обов'язків щодо правил ведення військового обліку, їм може загрожувати притягнення до відповідальності за частиною 3 статті 210-1 адміністративного кодексу України про адміністративні правопорушення.

Сакція статті передбачає штраф розміром від 2000 до 3500 неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто 34 000 гривень та 59 500 гривень відповідно.

Важливо. Днями глава Волинської ОВА Юрій Погуляйко заявив, що в регіоні перевірять критично важливі підприємства щодо зловживань при бронюванні. Також в Дії до 15 листопада закрили бронювання на час аудиту.