Під*рас ти проклятий, – пенсіонер з Луганщини звернувся до Путіна щодо російського паспорта

Ігор Книшов – пенсіонер, що мешкає на окупованій Росією території Луганщини. Він дізнався про указ Путіна щодо спрощеної процедури видачі російських паспортів мешканцям ОРДЛО і вирішив у яскравій формі пояснити лідеру Кремля, чому той "гадюка" і "паскуда".

Відеозвернення пенсіонера з "ЛНР" до Володимира Путіна оприлюднив журналіст Деніс Казанський у своєму Twitter.

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Розлючений пенсіонер обурювався через брехливі "пенсійні обіцянки". Адже російський паспорт Ігор книшов із міста Красний Луч отримав ще три роки тому. При цьому Книшов відмовився від українського громадянства, і таким чином втратив право на пенсію від України. А право отримувати пенсію від Росії – не здобув. Адже паспорт то йому дали, а от прописку – ні.

Слухай, Путін! Тобі кажу, під*рас ти поклятий! Гадюка! Мр*зь! Паскуда! Мені цей паспорт (громадянина Росії – 24 канал) дали без прописки. А для отримання пенсії потрібна постійна реєстрація, прописка. Я свою пенсію шахтарську чесно заробив!

– обурливо заявив пенсіонер Книшов.

"Тим, хто радіє зараз в ОРДЛО, що отримає російський паспорт і російську пенсію, передає привіт пенсіонер Ігор Книшов з міста Красний Луч, що на окупованій Луганщині", – написав Казанський у твіті.

Тем, кто радуется сейчас в ОРДЛО, что получит российский паспорт и российскую пенсию, передает привет пенсионер Игорь Кнышов из Красного Луча. Он получил российский паспорт 3 года назад и отказался от украинского. Пенсию в РФ не дали, так как нет российской прописки. pic.twitter.com/IFNqwvUHNY — Денис Казанський (@den_kazansky) 25 апреля 2019 г.

Нагадаємо, 24 квітня президент РФ Путін підписав указ про спрощення процедури отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей. Спрощена процедура передбачає:

– заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України розглядатимуть не довше трьох місяців;

– особи, які постійно проживають на територіях ОРДЛО можуть отримати паспорти РФ без іспитів;

– ці ж особи не зобов'язані відповідати вимозі щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років;

– основною умовою зміни громадянства за спрощеною процедурою є наявність паспортів псевдореспублік "ЛНР" і "ДНР".