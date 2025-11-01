Про це в ефірі 24 Каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко, зауваживши, що наслідки вже відчутні. Зокрема, командир бригади поділився, з чим тепер зіткнулись окупанти на позиціях.

Дивіться також ГУР направило в Покровськ спецпризначенців, – ЗМІ

Як на російські позиції вплинув підрив Бєлгородської дамби?

Кореспондентка зазначила, що 72 ОМБР зараз працює на півночі Харківщини, зокрема, атакують ворожі сили безпілотниками.

Командир батальйону Андрій Назаренко зауважив, що Бєлгородська дамба розташована на річці Сіверський Донець. Раніше окупанти намагались закрити шлюзи, щоб було простіше перетнути водойму.

Сьогодні противник має великі проблеми з затопленням бліндажів, вдалось відрізати основні мережі постачання до них. Противник у складній ситуації, але вся боротьба ще попереду,

– наголосив він.

Цікаво! Військові експерти проаналізували наслідки удару та повідомили, що поки що ефект локальний. Однак важливо зрозуміти, що він є частиною ширшої тактичної роботи українських сил.

Що відомо про підрив Бєлгородської дамби?