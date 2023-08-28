Катастрофічні зміни: що відбудеться, якщо не відновити Каховську ГЕС

Володимир Зеленський повідомив про плани відновити Каховську ГЕС, яку 6 червня підірвали окупанти. Попри велику вартість цього проєкту, його необхідно здійснити, щоб забезпечити водою Дніпропетровську та Херсонську області.

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів 24 Каналу, що відновлення дамби Каховської ГЕС є надважливим для регіону.

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Аграрії мають проблеми

Відбудова Каховської дамби має велике значення в питанні поновлення економічної діяльності Херсонської області – зокрема роботи аграріїв.

Окупанти, підірвавши Каховську ГЕС, фактично знищили систему зрошення. Адже всі канали на території Херсонщині залежать в більшості від рівня води в Каховському водосховищі. Зараз вони не можуть функціювати. І вони не відновлять свою роботу, поки не буде відбудована Каховська дамба,

– підкреслив заступник голови Херсонської обласної ради.

Якщо ж цього не зробити, то:

на значних територіях в регіоні відбудуться зміни в екології;

проживання на цих територіях людей не буде комфортним.

Юрій Соболевський про необхідність відновлення Каховської ГЕС: дивіться відео

"А тому для відновлення економічної складової та для забезпечення комфорту місцевого населення, проєкт відновлення Каховської ГЕС необхідно реалізувати обов'язково", – зазначив Юрій Соболевський.

Які наслідки підриву Каховської ГЕС

Нагадаємо, що 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, яка розташована у Херсонській області, поблизу міста Нова Каховка. Вода стала швидко затоплювати населенні пункти на Херсонщині, почалася евакуація населення.

Протягом наступних тижнів Каховське водосховище почало стрімко висихати. І внаслідок підриву окупантами Каховської дамби водосховище перетворюється фактично на пустелю.

Проте навіть за два місяці після підриву Каховської ГЕС залишається підтопленим місто Гола Пристань, яке наразі є окупованим росіянами. Рівень води в місті залишається ще доволі високим.

Також за повідомленням очільника МВС Ігоря Клименка, через підрив дамби постраждали 180 населених пунктів Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей. На цих територіях проживало близько 875 тисяч людей. Серед них: 34 особи загинули, 28 – дістали поранення, 39 – вважаються зниклими безвісти. Водночас було врятовано 716 людей, серед яких 30 дітей та 40 маломобільних осіб.