В окупованій Голій Пристані у затоплених будинках знаходять загиблих людей, – Reuters
Джерело:Reuters
Вода після підриву Каховської ГЕС росіянами поступово спадає й починають проявлятися страшні наслідки теракту. В окупованій Голій Пристані у будинках знаходять мертвих людей.
Агентство Reuters опублікувало фотографії з Голої Пристанні. На знімках, зроблених 16 червня, видно, як тіла загиблих людей виносять із затоплених будинків.
Дивіться також 31 людину все ще вважають зниклими безвісти: що відомо про жертв внаслідок підриву ГЕСДовідка. Гола Пристань розміщена всього за 15 кілометрів від Херсона, але на лівому березі Дніпра, який перебуває в окупації. Місто є одним з найбільш постраждалих від повені населених пунктів Херсонської області, проте окупанти не проводили евакуації та закрили місто на в'їзд та виїзд.
Журналісти зафіксували моторошні кадри
На фото видно, як волонтери та комунальники забирають тіла місцевих жителів з затоплених будинках. Вода ще не зійшла до кінця, проте вже дозволяє зайти в приміщення.
Без респіраторів працювати у таких місцях неможливо. На одному з кадрів видно, як в одному з будинку тіла чоловіків лежать на воді, обличчям до низу. Усіх жертв загортають у чорні пакети та кладуть на вантажівку.
Зауважимо, що фотографії зробив фотограф Олександр Єрмоченко з Донецька, який давно співпрацює з Reuters. Проте він проживає на окупованій території та від 2014 року фіксує "русскій мір" зсередини. Російські загарбники часто пропускають його у прифронтові місця. Ймовірно через те, що він ніколи не звинувачує країну-агресорку у її злочинах.
Видання також не уточнює, куди повезуть тіла загиблих українців й що з ними робитимуть.
Що відомо про загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС
- На підконтрольних Україні територіях число загиблих внаслідок підриву ГЕС зросло до 16. Що стосується лівого берега, який перебуває в окупації, то російські загарбники офіційно повідомили про 29 загиблих людей. Водночас зрозуміло, що кількість жертв, на жаль, може бути значно вищою.
- На правому березі Дніпра з районів підтоплення в Херсонській та Миколаївській областях Україна змогла евакуювати більш ніж 3 600 людей, ще 31 людина зникла безвісти. Наразі затопленими залишаються близько 1300 будинків.
- Поки Україна активно евакуювала місцевих, Росія не лише не проводила евакуації, а й закрила затоплені населені пункти на в'їзд та виїзд. Людей, які намагалися врятуватися своїми силами, окупанти не випускали. А волонтерські групи, які намагалися допомогти українцям, розстрілювали.