Самі винні: після підриву ГЕС окупанти у Криму сподіваються лише на свої запаси

На ділянках річки Дніпро, що живлять водою Північнокримський канал, з'явилися сліди обміління. Окупантам на півострові, ймовірно, бракуватиме води.

Журналісти проєктів "Крим.Реалії" та "Схеми" дослідили супутникові знімки витоків Північнокримського каналу. Їх зробили після руйнування росіянами греблі Каховського водосховища на Херсонщині.

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На ділянках Дніпра, що живлять водою Північнокримський канал, є сліди обміління

Північнокримський канал – джерело дніпровської води для Криму. Руйнування Росією греблі Каховської ГЕС порушило цю систему. Порівнявши фото Planet Labs за 7 та 5 червня 2023 року можна побачити замулювання чи обміління на ділянках Дніпра біля джерел каналу.

На відео, знятому біля притоки Північнокримського каналу, видно, що вода з Дніпра вже майже не доходить. Раніше голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявляв, що відсутність води у Каховському водосховищі загрожує каналу пересиханням.

Супутникові знімки показують обміління: відео

За словами експертів, вода звідти не йтиме на тимчасово окупований півострів, поки Каховське водосховище знову не наповниться. Також потрібно буде відбудувати зруйновану гідротехнічну інфраструктуру, на що можуть піти роки.

Директор Інституту водних проблем та меліорації Національної Академії аграрних наук України Михайло Яцюк вважає, що дефіцит води в Криму цього року не передбачається, адже російська влада встигла наповнити місцеві водосховища. Водночас окупанти вже почали визнавати, що після знищення дамби Каховської ГЕС на півострові загинуть тисячі гектарів рису, які потребують зрошення.

Вода з Дніпра вже майже не доходить до притоки Північнокримського каналу: відео

За словами заступника голови уряду Росії Марата Хуснулліна, запасів прісної води на півострові вистачить на 500 днів. Проте це буцімто не є проблемою.

"Ситуація, що склалася внаслідок руйнування конструкцій Каховської ГЕС, не вплине на водопостачання Криму... Наразі всі водосховища в Криму наповнені. Запасів прісної води вистачить щонайменше на 500 днів", – заявив путінський посіпака.

До окупації Криму Північнокримський канал постачав 1 мільярд 100 мільйонів кубічних метрів води. Зрошування всіх земель відбувалося завдяки дніпровській воді.

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