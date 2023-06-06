Перед підривом Каховської ГЕС окупанти рекордно підняли рівень води у водосховищі, – ЗМІ
Джерело:Visegrad24
Напередодні підриву окупанти рекордно підняли рівень води у водосховищі – до 17, метрів. Цей факт може бути підтвердженням, що росіяни завчасно планували теракт на лівобережжі Херсонщини.
Окупанти 6 червня вчинили терористичний акт та екоцид, підірвавши греблю Каховської ГЕС. Унаслідок цього під загрозою затоплення опинилися десятки населених пунктів Херсонської області.
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Підняли рівень води, щоб завадити контрнаступу
У мережі опублікували інфографіку, на якій видно, що росіяни напередодні підриву Каховської ГЕС збільшили рівень води у водосховищі. Окупанти підняли його до рекордних 17,5 метрів.
Затоплення хотіли зробити якомога більшим, щоб зупинити українську армію від контрнаступу в цьому районі,
– мовиться у повідомлені.
Рівень води збільшили перед терактом / інфографіка Visegrad24
Окрім того, на опублікованій інфографіці можна помітити й інші маніпуляції росіян. Зокрема, на початку 2023 року окупанти почали опускати рівень води у водосховищі. Відмітка опустилася до рекордних 14 метрів. Після цього, приблизно у березні, росіяни почали нарощувати кількість води.
Підрив Каховської ГЕС: що відомо
- Вранці 6 червня ОК "Південь" повідомило, що росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через це оголосили евакуацію у багатьох населених пунктах Херсонщини.
- Вода почала поступово йти за течією. Через це в Херсонській ОВА екстрено звернулися до місцевих жителів та закликали слідкувати згідно з інструкціями, які дають спецслужби.
- Партизани руху "Атеш" заявили, що підривниками ГЕС є бійці 1-го батальйону 205-ї мотострілецької бригади. Пізніше у мережі опублікували повний список імен всіх окупантів, які брали участь у підриві Каховської ГЕС.
- У Міноборони заявили, що такими діями ворог намагається стримати Сили оборони. Проте, за словами Ганни Маляр, підрив ГЕС не стане на заваді наступальним операціям ЗСУ.
- Володимир Зеленський заявив, що підрив Каховської ГЕС – це найбільша рукотворна катастрофа в Європі. Це є актом тероризму та екоциду. Варто також зазначити, що Каховську ГЕС раніше підривали, щоправда, злочинний наказ тоді віддав Адольф Гітлер.