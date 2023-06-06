Перед підривом Каховської ГЕС окупанти рекордно підняли рівень води у водосховищі, – ЗМІ

Напередодні підриву окупанти рекордно підняли рівень води у водосховищі – до 17, метрів. Цей факт може бути підтвердженням, що росіяни завчасно планували теракт на лівобережжі Херсонщини.

Окупанти 6 червня вчинили терористичний акт та екоцид, підірвавши греблю Каховської ГЕС. Унаслідок цього під загрозою затоплення опинилися десятки населених пунктів Херсонської області.

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Підняли рівень води, щоб завадити контрнаступу

У мережі опублікували інфографіку, на якій видно, що росіяни напередодні підриву Каховської ГЕС збільшили рівень води у водосховищі. Окупанти підняли його до рекордних 17,5 метрів.

Затоплення хотіли зробити якомога більшим, щоб зупинити українську армію від контрнаступу в цьому районі,

– мовиться у повідомлені.



Рівень води збільшили перед терактом / інфографіка Visegrad24

Окрім того, на опублікованій інфографіці можна помітити й інші маніпуляції росіян. Зокрема, на початку 2023 року окупанти почали опускати рівень води у водосховищі. Відмітка опустилася до рекордних 14 метрів. Після цього, приблизно у березні, росіяни почали нарощувати кількість води.

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