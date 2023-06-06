Готувалися до злочину: в Росії напередодні підриву ГЕС припинили розслідування "воєнних" аварій

Окупанти, вочевидь, планували підірвати Каховську ГЕС вже давно, і навіть підготувалися до акту тероризму. Рівно за тиждень до підриву в Росії припинили розслідування аварій через "воєнні дії".

В Росії перед підривом Каховської ГЕС ухвалили нове рішення щодо роботи на гідротехнічних спорудах на окупованих територіях та квазіреспубліках на Сході – до 2024 року на цих об'єктах тепер не застосовується законодавство окупантів про безпеку. Окрім того, розслідування аварій держава-терористка припинила аж до 2028 року, повідомив The Insider.

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Що відомо про підготовку Росії до теракту

У законі, який ухвалили напередодні в Росії, мовиться, що жодні теракти та так звані "воєнні аварії" на окупованих територіях розслідувати не будуть до 1 січня 2028 року. Вступили у дію нові постанови окупантів 31 травня – майже за тиждень до того, як Росія вчинила теракт на Каховській ГЕС.

Окрім того, у законі є окремий пункт про те, що на об'єктах у квазіреспубліках на Сході та на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей частини "Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів" та "Про безпеку гідротехнічних споруд" застосовуватися не будуть. Це рішення російської влади – черговий доказ того, що до вчинення теракту окупанти готувалися вже давно.

Новий закон з'явився на російському урядовому ресурсі 30 травня. Ознайомитися з ним можна за посиланням.

Текст російського закону / Фото з соцмереж

Росія намагається звинуватити в теракті Україну

Зокрема, у русі "Атеш" повідомили, що наказ про закладення вибухівки у Каховській ГЕС в Росії віддали ще навесні 2022 року. Та попри прямі докази причетності до терористичного акту окупантів, в Росії у підриві Каховської ГЕС намагаються звинуватити українців.

У Києві тим часом заявили, що терористичний акт Росії – це "найбільша техногенна і рукотворна катастрофа у світі за останні десятиліття". Вже відомо, що підрив окупанти здійснили зсередини.

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