"Але ж дамба під нашим контролем": на російському ТБ заплуталися у брехні про підрив ГЕС
Окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, однак переконливого пояснення, чому вони так зробили, не змогли знайти. Тому один із пропагандистів хотів був звинуватити Україну в закладанні великої кількості вибухівки на греблі, але інший його стримав та наголосив на тому, що станція була під контролем Росії.
У той час поки тисячі українців змушені шукати нові домівки через затоплення Херсонщини, на кремлівському телебаченні намагаються придумати, "що ж насправді" сталося з Каховською ГЕС. Про перепалку, яка трапилася між так званим воєнним експертом Алєксєєм Лєонковим та псевдожурналістом Алєксєєм Наумовим в ефірі програми "Місце зустрічі" на телеканалі НТВ, – інформує 24 Канал.
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Уже навіть брехати не виходить
Лєонков почав запевняти, що руйнування греблі стовідсотково спричинене підривом вибухових сумішей. На думку "експерта", знищити дамбу за допомогою обстрілів чи безпілотників було просто-таки неможливо.
Підірвати цю греблю не так просто. Ніяким снарядом (це не зробиш – 24 Канал). Там потрібна велика кількість вибухівки. Закласти її з врахуванням того, що під час підриву струмінь води, який тисне на цей вузол шлюзовий, зробить свою справу. І ми бачили, як це руйнувалось,
– сказав пропагандист.
Йому почав опонувати Наумов, який "раптом згадав", що від перших тижнів повномасштабного вторгнення Росія контролювала Каховську ГЕС: "Але дамба то була під нашим королем", – повторив він декілька разів.
Отже, з цього очевидно, що військові Збройних Сил України не мали доступу до греблі, аби закласти на ній вибухівку. Тому виходить, що загарбники в ефірі путінського телеканалу НТВ признались у черговому злочині, що вони скоїли проти України.
Підрив Каховської ГЕС: найголовніше
- Окупанти підірвали греблю гідроелектростанції у ніч на 6 червня, про що вранці заявила українська сторона, а якщо точніше – у пресслужбі ОК "Південь".
- Через декілька годин лівобережжя та правобережжя Херсонщини почало затоплювати, тому влада розпочала евакуацію людей.
- Згодом у Білому домі констатували, що відповідальність за цю катастрофу несе винятково Росія. Також там зазначили, що допомагатимуть українцям.
- Відомо, що станом на ранок 8 червня під водою близько 600 квадратних кілометрів на Півдні нашої держави. Середній рівень підтоплення – 5,61 метра.
- Додамо, що самі окупанти не були готові до наслідків підриву. Їхні бази були розташовані на лівому березі Дніпра, який постраждав не менше, аніж правий.
- Власне, загарбникам зараз доводиться у терміновому порядку відступати зі своїх пунктів дислокації, адже їх просто-таки затоплює.