Воєнний ефект від підриву Каховської ГЕС малий, – Піонтковський назвав 2 мотиви Росії

В России наблюдается огромный конфликт внутри военно-политического руководства. Их охватила полная паника.

Так, окупанти вдалися до цинічного підриву Каховської ГЕС. На думку російського публіциста Андрія Піонтковського, основним мотивом був панічний страх контрнаступу. Про це він сказав 24 Каналу.

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Страх і шантаж

Російським військам потрібно було позбавити українського військово-політичного керівництва однієї з опцій – форсування Дніпра й атака звідти на Херсонському напрямку. Зараз, на жаль, це неможливо.

Військовий ефект порівняно малий, ця опція не була центральною. На жаль, форсування Дніпра без авіаційної підтримки, яку Україна отримає лише за декілька місяців… Навряд чи це був основний напрям,

– вважає публіцист.

Піонтковський вважає, що у такий спосіб росіяни продовжують шантажувати Захід. Їм важливо показати, що вони круті й відв'язні, тому з легкістю можуть підірвати ГЕС чи будь-що інше. Не дивно, що одразу виникла загроза можливої аварії на ЗАЕС.

"Це шантаж, який триває. Мовляв, якщо ви не підете на те, чим зараз завалили Київ (всілякими мирними пропозиціями припинення вогню, щоб Владімір Путін міг зберегти частину українські території й продати це своїм людям як почесну нічию), тоді ми підемо на все, що завгодно", – пояснив Піонтковський.

Тут і паніка, і шантаж одночасно. Саме така комбінація можлива з психологічної точки зору.

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