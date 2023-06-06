Відчай переповнює: росіяни підірвали Каховську ГЕС через страх перед контрнаступом ЗСУ

Російські окупанти 6 червня здійснили черговий цинічний акт тероризму – підірвали Каховську гідроелектростанцію. Такі дії ворога вкотре демонструють його страх перед українським контрнаступом.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він додав, що Україна має декілька варіантів наступу і не планує зупинятися.

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Окупанти можливо відчули, що Збройні Сили Україні можуть піти у контрнаступ через дніпровський план. Раніше повідомлялося, що на дніпровських островах відбуваються певні дії. Ймовірно, ворог вдався до цього терористичного акту для того, щоб затопити русло Дніпра й у такий спосіб унеможливити наступальні дії ЗСУ.

"Мені тільки таке пояснення приходить", – сказав військовий оглядач.

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Розглядають різні варіанти

Коли Дніпро розіллється в усю свою ширину, то перепливти чи форсувати його буде дуже важко. Так, окупанти хочуть зробити, щоб принаймні з правого берега Херсону наступ не відбувався.

Каховську гідроелектростанцію контролюють окупанти. Раніше у ЗМІ повідомляли, що Росія може підірвати ГЕС. Однак експерти пояснювали, що дамба має стратегічне значення для Росії. Адже вона будувалася для врегулювання рівня води у Каховському водосховищі, яке наповнює Північнокримський канал, через який Крим отримує воду.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що Україна розробила 5 – 6 варіантів контрнаступальної операції, які враховують різні варіанти розвитку подій.

Я сподіваюся, що такий розвиток подій теж передбачався і наш Генштаб має інші сценарії й моделі, як далі розвивати контрнаступ з урахуванням подій на Каховській ГЕС,

– додав Попович.

Зараз відбувається розтягування лінії фронту у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Водночас Херсонська область протягом останніх тижнів була в тіні. Як наголосив військовий оглядач, тактика "тисячі порізів" діє.

Що відомо про підрив росіянами Каховської ГЕС

Росіяни 6 травня цинічно підірвали Каховську ГЕС. Проте вони досі не усвідомлюють жахливих наслідків своїх дій насамперед для себе. Адже насамперед постраждає лівий берег Херсонщини, який окупований росіянами, оскільки він географічно нижчий.

Водночас окупанти заявляють, що евакуювати населення з Нової Каховки через підрив ГЕС нібито "немає потреби". У мережі публікують кадри підтоплення в окупованому місті. Там вода вже досягла будівлі мерії у центрі міста.

Президент України Володимир Зеленський проведе екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони України через підрив Каховської ГЕС.

Росіяни вже не можуть опанувати паніку й страх перед контрнаступом ЗСУ. Окупанти здійснили черговий страшний злочин проти України. Підрив Каховської ГЕС – акт відчаю російської армії. Стало відомо, що підрив ГЕС здійснили окупанти 1-го батальйону 205-ї мотострілецької бригади з міста Будьонновськ Ставропольського краю.