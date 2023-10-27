Перебування біля Криму шкідливе для російських кораблів, – ВМС про підрив "Владіміра Козицького"

У ЗМІ з'явилася інформація, що великий гідрографічний катер "Владімір Козицький", призначений для пошуку мін, підірвався у Криму. У ВМС прокоментували цей "прикрий" інцидент.

У тимчасово окупованому Севастополі продовжується ланцюжок неприємностей, які трапляються з російськими військовими кораблями. У Військово-морських силах пояснили, у чому полягає карма Чорноморського флоту країни-агресорки, передає 24 Канал.

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Біля нашого Криму перебувати небезпечно

27 жовтня зранку у мережі розповідали про ймовірний підрив великого гідрографічного катера "Владімір Козицький". Той натрапив на міну на зовнішньому рейді Севастопольської бухти.

Повідомляють, що корабель задимівся, потім до нього підігнали буксир і відтягнули в бік Стрілецької бухти.

Речник ВМС Дмитро Плетенчук зазначив, що не може ні підтвердити, ні спростувати інформацію про підрив ворожого катера.

Можемо сказати лише наступне – перебування біля берегів нашого Криму погано позначається на технічому стані російських військових кораблів,

– заявив Плетенчук.

"Владімір Козицький" міг натрапити на російську міну

В ОК "Південь" вже прокоментували ймовірність підриву корабля окупантів. Так, Наталія Гуменюк зазначила, що російський катер міг підірватися на власній міні.

Не можна виключати таку прикрість у російському виконанні. Таким чином, кара не тільки небесна, а й морська спіткає тих, хто розкидав міни у Чорному морі,

– наголосила речниця ОК "Південь"

Плетенчук своєю чергою додав, що Росія порушила звичаї і закони ведення війни та усі міжнародні конвенції. Достеменним фактом є те, що вона викидала міни у Чорне море, аби завадити цивільному судноплавству. Окупантів бісить, що Україна без їхньої участі запровадила морський коридор.

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