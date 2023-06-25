Міст біля Дніпрорудного також "втомився", – Федоров про сполучення окупованих територій з Кримом

Після руйнування мостів у Чонгарі 22 червня росіяни отримали величезну проблему з логістикою для своїх військових на окупованій території. Однак через кілька днів "бавовна" втомила і міст біля Дніпрорудного у Запорізькій області.

Ця "втома" мостового переходу значно ускладнила військове постачання окупантів. Про це в ефірі телемарафону розповів міський голова окупованого Мелітополя Іван Федоров, передає 24 Канал.

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Федоров сказав про нову "бавовну" на мості на Запоріжжі

Мер Мелітополя наголосив, що протягом століть місто було своєрідними "воротами до Криму". Тому саме Чонгарський перехід був основним для заїзду на тимчасово окупований півострів.

Попри це, він зазначив, що не лише у Чонгарі отримали пошкодження мостові переходи. Один з мостів накрила "бавовна" і поблизу міста Дніпрорудне у Запорізькій області.

Це міст, який забезпечував логістику ворогу на Запорізький напрямок: військові вантажі, боєприпаси та техніку,

– сказав Федоров

За його словами, на мостовому переході пролунали щонайменше 3 вибухи й після цього сам міст перестав функціонувати. Крім того, він наголосив, що загарбникам на окупованій Херсонщині та Запоріжжі не вдалося на цьому тижні розв'язати свої проблеми з логістикою.

Жителі окупованих територій фактично стали заручниками після підриву у Чонгарі

Федоров зазначив, що після того, як сталася "бавовна" на мостах у Чонгарі, окупанти повністю закрили перехід для легкового транспорту і частково для деяких вантажівок. Наразі через ці мости може прямувати лише військова техніка.

Він також зауважив, що зараз всі інші автівки відправляють в об'їзд до міста Армянськ в окупованому Криму. Однак дорога від сімферопольської траси до Армянська – надпогана, тому жителям окупованих територій туди добиратися складно.

"Чонгар не функціонує, Армянськ погано працює, тож наразі евакуюватися окупованими Херсонською та Запорізькою областями майже неможливо. Наші жителі опинилися в полоні у Росії", – розповів мер Мелітополя.

Наостанок він додав, що наразі у Росії також величезні черги на кордоні між країною-агресоркою та Латвією. Люди, намагаючись бігти від нещодавніх подій з Пригожиним, мусять стояти на пунктах перетину майже 4 дні.

Що ж сталося з мостами у Чонгарі