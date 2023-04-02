Підрив пропагандиста Татарського у Петербурзі: у мережі показали момент вибуху

У Санкт-Петербурзі 2 квітня стався потужний вибух. Внаслідок цього загинув відомий російський воєнкор Владлен Татарський.

Момент вибуху в кафе на Університетській набережній у Петербурзі потрапив на відео. Його поширили низка російських телеграм-каналів, повідомляє 24 Канал.

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Пропагандист Татарський загинув внаслідок вибуху

У закладі "Стріт-Бар" 2 квітня проходив творчий вечір воєнкора Владлена Татарського. Це кафе нібито раніше належало керівнику ПВК "Вагнера" Євгенію Пригожину.



Татарський загинув внаслідок вибуху / Фото росЗМІ

Під час заходу там стався вибух, внаслідок якого Татарський загинув, а ще шестеро людей зазнали поранень. Пізніше кількість постраждалих зросла до 19. Міністерство внутрішніх справ Росії швидко підтвердило цю інформацію.

Внаслідок вибуху в кафе на Університетській набережній у Петербурзі одна людина загинула, ним виявився воєнний кореспондент Владлен Татарський,

– мовиться в повідомленні.

Дивіться відео моменту вибуху

Російські ЗМІ повідомляють, що відвідувачів кафе ніхто не перевіряв. Вибухівку нібито пронесла дівчина у статуетці, яку пізніше подарували Татарському.

За п'ять хвилин після цього пролунав вибух. Найбільше постраждали люди, які сиділи ближче до сцени.

Варто зауважити, що є ще одна версія подій – мовляв, вибухівку заклали напередодні. Потужність пристрою становила понад 200 грамів тротилу.

Прокуратура Василеострівського району організувала перевірку. Поліція вже розшукує підозрювану.

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Коротко про Владлена Татарського

Справжнє ім'я пропагандиста – Максим Фомін. Він народився в Макіївці, а незадовго до Революції Гідності отримав термін за збройне пограбування банку. Вже у 2014 році, коли Росія розпочала війну на Донбасі, він став бойовиком.

Пізніше Фомін взяв псевдонім на честь персонажа однієї з книг російського письменника Віктора Пелевіна та переїхав до Москви. Після початку повномасштабної війни в Україні зрадник повернувся на Донбас.

В інтерв'ю пропагандист розповідав, що хоче домогтися "повного знищення української держави". Проте при цьому він визнавав, що не очікував від України такого опору.