Підривник з Закарпаття готувався заздалегідь, у нього вдома знайшли записку, – МВС

Ігор Клименко прокоментував вибухи у Закарпатській області. Міністр розповів, що незабаром зміниться в Україні.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що депутат, який підірвав гранати на Закарпатті, готовувався до цього заздалегідь. Нагадаємо, що інцидент стався 15 грудня у приміщенні Керецьківської сільської ради.

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Що сказав Клименко

У п'ятницю, 15 грудня, голова МВС виступив на брифінгу за підсумками Конгресу місцевих та регіональних влад. На ньому Клименко зокрема прокоментував вибухи, які пролунали сьогодні у селі Керецьки.

Він дав зрозуміти, що депутат діяв не спонтанно, а готувався до цього деякий час. У чоловіка, який підірвав 3 гранати, знайшли вдома записку з зізнанням. Як пояснив Клименко, з цієї записки випливає, що депутат готувався до підриву гранат заздалегідь. Більше подробиць голова МВС не надав через таємницю слідства.

Клименко також анонсував посилення безпеки в школах з наступного року. За його слова, у 2024 році в усіх таких навчальних закладах з'являться офіцери. Вони стежитимуть за порядком.

Серед поліцейських, які зголосилися, відберуть 500 осіб. Цих правоохоронців навчатимуть протягом 6 місяців.

Що відомо про вибухи на Закарпатті