Підрозділи МВС готові до можливих спроб вторгнення, – радник Авакова

Підрозділи Міністерства внутрішніх справ готові до можливих спроб повномасштабного вторгнення Росії. Воно буде заздалегідь програшне для агресора.
Джерело:24 канал
Україна намагається дипломатично врегулювати конфлікт на Донбасі. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк в ефірі одного з українських телеканалів.
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Всі підрозділи МВС повністю готові до будь-якого розвитку сценарію, зокрема до спроб повномасштабного вторгнення,
– сказав Шкіряк.
Радник додав, що до цього серйозного конфлікту прикута увага всього світу, тож Україна повинна робити дипломатичні кроки.
"З огляду на те, що Путін вбив вже понад 14 тисяч мирних українських громадян і наших воїнів-героїв, усвідомлюючи, що сьогодні він здійснює прямий шантаж всього цивілізованого суспільства, проводяться всі можливі дипломатичні спроби для того, щоб цю ситуацію вирішити", – підсумував Шкіряк.
Загострення біля кордону: що треба знати
- Протягом останніх місяців Росія стягувала війська до кордонів з Україною та на територію окупованого Криму. У Кремлі запевняли, нібито для навчань.
- Однак українська розвідка попереджала, що агресор може готувати провокації та намагатись пробиратись вглиб нашої держави.
- Однак 22 квітня голова міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що війська залишають південний і західних округ, тобто області біля кордону.
- До речі, в ООС наголосили, що окупанти можуть готувати масштабні провокації на Великдень. Зокрема, навіть цинічні теракти.