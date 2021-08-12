СБУ викрила схему, за якою підсанкційні російські компанії завдали Україні мільярдні збитки

СБУ ліквідувала протиправну схему постачання на територію України міндобрив виробників з Росії. Проти цих російських компаній РНБО запровадила економічні санкції.

Зловмисники ухилялися від сплати обов'язкових митних платежів. За попередніми оцінками, сума завданих бюджету України збитків становить близько 1,3 мільярда гривень.

Читайте також Штати ввели санкції проти трьох компаній з Росії

Постачаючи в Україну мінеральні добрива російського виробництва протягом 2014 – 2018 років, компанії свідомо подавали до митних органів недостовірні відомості,

– зазначили в СБУ.

Це дозволило їм ухилятися від сплати антидемпінгового мита, встановленого рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі при Мінекономрозвитку.

Правоохоронці провели обшуки

У межах слідчих дій у Києві проведено 3 обшуки в офісі афілійованої компанії та за місцем мешкання двох осіб, причетних до організації схеми.

У ході обшуків вилучено готівку в різній валюті, в еквіваленті майже 10 мільйонів гривень, документи та інші докази протиправної діяльності.

Двом особам, причетним до організації протиправної схеми, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Санкції РНБО проти Росії: коротко

РНБО 18 червня ввела санкції проти директора російської держкорпорації "Ростех" Сергія Чемезова та російського бізнесмена Михайла Шелкова.

Президент Володимир Зеленський зауважив, що рішення щодо обмежень проти Шелкова та Чемезова ухвалили за пропозицією СБУ.

Рішення Ради нацбезпеки глава держави прокоментував словами "наводимо порядок". Окрім цього, він побажав громадянам гарних вихідних.

Наразі триває комплекс слідчих дій щодо встановлення причетності до злочинної діяльності інших осіб.

До теми Зеленський ввів санкції проти ритейлера Wildberries і найбагатшої жінки Росії