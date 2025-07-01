Нові розробки та нагороди: яким був червень для 24 Каналу

Перший місяць літа почався з надважливої операції СБУ "Павутина", згодом був частковий підрив Кримського моста, Ізраїль атакував Іран, а країна-агресорка Росія збільшила кількість атак БпЛА по Україні. У всі ці моменти ми були поруч із вами.

Наша редакція продовжувала інформувати про головне – оперативно, лаконічно та на усіх популярних платформах. Вдячні за те, що вас стає дедалі більше. Розповідаємо про це зростання у матеріалі 24 Каналу.

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Понад 500 тисяч підписників у TikTok

TikTok-акаунт 24 Каналу перетнув позначку у 500 тисяч підписників. За час існування ми неодноразово змінювали підхід до контенту, експериментували з форматами, темами та подачею, щоб адаптувати новини до потреб аудиторії. Сьогодні на каналі – гарячі новини, скандали, аналітика і трохи гумору. А також найдинамічніший монтаж в українському тіктоці.

Ми продовжуємо розвивати цей напрям, щоб складні теми залишались доступними і зрозумілими. Підписуйтесь, щоб дізнаватися про головне першими!

Місяць відзнак

Червень приніс не лише зростання аудиторії, а й важливі професійні відзнаки для нашої команди.

Журналіста 24 Каналу Івана Магуряка відзначили грамотою Верховної Ради України "За заслуги перед Українським народом". Іван присвятив нагороду своєму другові та вчителю Івану Макару, який загинув на війні, і підкреслив, що це спільна заслуга всієї команди.

З нагоди Дня журналіста ведучу 24 Каналу Анастасію Дехтяренко (Норіцину) нагородили Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Відзнаку за внесок у журналістику та висвітлення подій повномасштабного вторгнення Росії в Україну вручив Президент України Володимир Зеленський.

Також 24 Канал підтвердив позиції лідера серед загальнонаціональних новинних телеканалів України. Результати рейтингу оголосили під час щорічної церемонії BigData Awards. Лідерство 24 Каналу зафіксувала незалежна агенція BIG DATA UA.

Ігри: новий розділ на сайті 24 Каналу

Відтепер на сайті 24 Каналу можна не лише читати новини, а й робити короткі паузи. Для цього ми запустили окремий розділ. Як розповідають в команді, це оновлення – ще один крок до створення комплексного новинного простору для нашої аудиторії.

Користувачі можуть обирати серед класичних ігор: шахи, шашки, пазли, сапер, судоку, морський бій. Також у каталозі представлені україномовна словесна гра "Словко" – аналог популярної Wordle та добірка спортивних мініігор.

Головні матеріали місяця

У червні продовжували висвітлювати ключові події та допомагали краще зрозуміти складне.

Аналітика про втрати російської армії . За даними на 12 червня 2025 року, Сили оборони України завдали понад мільйон втрат російським військам. Пояснили, що означають ці цифри, та які наслідки вони можуть мати.

. За даними на 12 червня 2025 року, Сили оборони України завдали понад мільйон втрат російським військам. Пояснили, що означають ці цифри, та які наслідки вони можуть мати. Пояснювальний матеріал про нове загострення між Ізраїлем та Іраном . Редакція зібрала ключові факти про конфлікт, проаналізувала наслідки ударів по ядерних об'єктах Ірану та роль США у регіоні. Матеріал став частиною циклу "Арабо-ізраїльські війни: міфи, правда та геополітичний розклад".

. Редакція зібрала ключові факти про конфлікт, проаналізувала наслідки ударів по ядерних об'єктах Ірану та роль США у регіоні. Матеріал став частиною циклу "Арабо-ізраїльські війни: міфи, правда та геополітичний розклад". Розслідування про участь КНДР у війні проти України. Спільно з фахівцями Сил оборони України журналісти 24 Каналу проаналізували, як Північна Корея долучена до війни. У матеріалі розглянули модернізацію балістичних ракет KN-23/24, ризики для безпеки регіону та роль третіх країн у постачанні компонентів.

Серед оперативних новин найактивніше читали:

Фонд 24: допомога фронту та нові збори

У червні Фонд 24 передав пікап Nissan Navara Сумському прикордонному загону. Бійці виконують бойові завдання у складному прикордонному районі Сумщини. Кожен новий пікап значно підсилює підрозділ і дозволяє оперативно реагувати на ситуацію.

Також з вашою допомогою нам вдалося закрити збір на два буси Volkswagen T5 для бригади "Помста", яка утримує рубежі на Луганщині. Автівки вже доставляються бійцям. Транспорт критично необхідний для евакуації поранених, перевезення дронів і бойового спорядження.

Наразі відкрито новий збір для 42-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, яка понад два роки тримає оборону на найгарячіших ділянках фронту – від Бахмута до Харківщини та нині на Торецькому напрямку. Бійцям терміново потрібен повнопривідний пікап Nissan Navara для евакуації поранених, перевезення боєкомплекту, води та їжі.

Підтримати збір можна за посиланням.