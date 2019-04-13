Підсумковий випуск новин за 21:00: Новий ролик Порошенка. Сутички в Одесі
У підсумковому випуску новин за 13 квітня станом на 21:00 – кандидат у президенти України і чинний глава держави Петро Порошенко знову звернувся до свого опонента – Володимира Зеленського і запросив його на дебати саме 14 квітня. Сотні одеситів протестували проти захоплення та проведення незаконних будівельних робіт вЛітньому театрі, що відучора за підтримки "тітушок" розпочав забудовник.
Також у випуску:
На Сході ворог не припиняє обстріли українських позицій. У штабі ООС зафіксували понад 14 атак за минулу добу.
У Лондоні невідомий протаранив службовий автомобіль українського посольства у Британії й кинувся втікати.
Соціальні мережі та телебачення – ці два інструменти стали головними важелями впливу на виборців. Новітні технології використовують у всіх країнах.
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