Підсумковий випуск новин за 21:00: Новий ролик Порошенка. Сутички в Одесі

У підсумковому випуску новин за 13 квітня станом на 21:00 – кандидат у президенти України і чинний глава держави Петро Порошенко знову звернувся до свого опонента – Володимира Зеленського і запросив його на дебати саме 14 квітня. Сотні одеситів протестували проти захоплення та проведення незаконних будівельних робіт вЛітньому театрі, що відучора за підтримки "тітушок" розпочав забудовник.

Також у випуску: На Сході ворог не припиняє обстріли українських позицій. У штабі ООС зафіксували понад 14 атак за минулу добу. У Лондоні невідомий протаранив службовий автомобіль українського посольства у Британії й кинувся втікати. Соціальні мережі та телебачення – ці два інструменти стали головними важелями впливу на виборців. Новітні технології використовують у всіх країнах.

Джерело: 24 канал