Підсумковий випуск новин за 21:00: Попередження від ЄС. Порошенко оприлюднив лист Саакашвілі
Випуск новин 22:01, 19 грудня 527 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 18 грудня станом на 21:00 – якщо Україна призупинить антикорупційну реформу, це поставить під загрозу фінансову підтримку з боку ЄС. У тексті екс-голова Одеської ОДА спростовує звинувачення в роботі на ФСБ і обіцяє припинити нагнітати ситуацію. Заявляє, що готовий до перемовин з представником Петра Порошенка.
Також у випуску:
За добу бойовики більше двох десятків разів обстріляли українські позиції.
У Криму продовжили судити учасників одиночних пікетів, які відбулися у жовтні.
Голосування за резолюціюю ООН щодо Криму.
Редактор газети "Дзеркало тижня" Сергій Рахманін знайшов у своєму кабінеті пристрій для прослуховування.
Джерело: 24 Канал
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