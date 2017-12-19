Підсумковий випуск новин за 21:00: Попередження від ЄС. Порошенко оприлюднив лист Саакашвілі

У підсумковому випуску новин за 18 грудня станом на 21:00 – якщо Україна призупинить антикорупційну реформу, це поставить під загрозу фінансову підтримку з боку ЄС. У тексті екс-голова Одеської ОДА спростовує звинувачення в роботі на ФСБ і обіцяє припинити нагнітати ситуацію. Заявляє, що готовий до перемовин з представником Петра Порошенка.

Також у випуску: За добу бойовики більше двох десятків разів обстріляли українські позиції. У Криму продовжили судити учасників одиночних пікетів, які відбулися у жовтні. Голосування за резолюціюю ООН щодо Криму. Редактор газети "Дзеркало тижня" Сергій Рахманін знайшов у своєму кабінеті пристрій для прослуховування.

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