Підсумковий випуск новин за 21:00: Витік інформації на "Новій пошті". Нові вагони на українській залізниці
Випуск новин 22:33, 6 лютого 673 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 6 лютого станом на 21:00 – у компанії "Нова Пошта" поцупили базу даних клієнтів. В мережі продають особисту інформацію 18,5 мільйонів їхніх клієнтів всього за 1,5 тисячі гривень. "Укрзалізниця" планує оновити більше 200 вагонів і придбати ще 60 нових.
Також у випуску:
Експерти намагаються передбачити перможця на виборах президента в Україні.
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Польський президент підписав скандальний "антибандерівський" закон.
Джерело: 24 Канал
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