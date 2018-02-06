Підсумковий випуск новин за 21:00: Витік інформації на "Новій пошті". Нові вагони на українській залізниці

У підсумковому випуску новин за 6 лютого станом на 21:00 – у компанії "Нова Пошта" поцупили базу даних клієнтів. В мережі продають особисту інформацію 18,5 мільйонів їхніх клієнтів всього за 1,5 тисячі гривень. "Укрзалізниця" планує оновити більше 200 вагонів і придбати ще 60 нових.

Також у випуску: Експерти намагаються передбачити перможця на виборах президента в Україні. Донька Віктора Шокіна збирається подати до суду на Джо Байдена. Усе через висловлювання колишнього віце-президента США, який у своїй промові обізвав його "сучим сином". Польський президент підписав скандальний "антибандерівський" закон.