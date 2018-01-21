Підсумковий випуск новин за 21:00: Як заробити на криптовалюті. Змагання за місце голови НБУ

У підсумковому випуску новин за 21 січня станом на 21:00 – чи є сенс купувати найдорожчу валюту сьогодення – біткоїни та як самому можна "видобувати" криптовалюту, не виходячи з дому. Президент знайшов заміну Валерії Гонтаревій. Петро Порошенко запропонував зробити очільником Нацбанку – Якова Смолія. Досі головним претендентом на цю посаду був Голова правління банку "Аваль" – Володимир Лавренчук.

Також у випуску: Шестеро українців загинули у Афганістані, їх застрелили терористи, які напали на готель у Кабулі. Бойовики обстріляли мікроавтобус з цивільними людьми поблизу Оленівки на Донеччині. У, так званих, самопроголошених "республіках ЛДНР" проживає близько 2 мільйонів українців, які фактично стали заручниками ситуації.