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ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Підсумковий випуск новин за 21:00: Як заробити на криптовалюті. Змагання за місце голови НБУ

Випуск новин 21:33, 21 січня 140 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 21 січня станом на 21:00 – чи є сенс купувати найдорожчу валюту сьогодення – біткоїни та як самому можна "видобувати" криптовалюту, не виходячи з дому. Президент знайшов заміну Валерії Гонтаревій. Петро Порошенко запропонував зробити очільником Нацбанку – Якова Смолія. Досі головним претендентом на цю посаду був Голова правління банку "Аваль" – Володимир Лавренчук.

Також у випуску:

Шестеро українців загинули у Афганістані, їх застрелили терористи, які напали на готель у Кабулі.

Бойовики обстріляли мікроавтобус з цивільними людьми поблизу Оленівки на Донеччині.

У, так званих, самопроголошених "республіках ЛДНР" проживає близько 2 мільйонів українців, які фактично стали заручниками ситуації.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Теракт у готелі Кабула Випуск новин НБУ Яків Смолій АТО
Джерело: 24 Канал
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