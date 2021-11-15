Чи підтримають "слуги" відставку Ткаченка: що каже Корнієнко

"Слуга народу" вирішила задовольнити заяву про відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Однак наразі фракція не обговорювала кандидатуру на вакантне крісло міністра.

Про те, що "слуги народу" вирішили все ж підтримати відставку Ткаченка, на брифінгу заявив віцеспікер Верховної Ради, нардеп Олександр Корнієнко.

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"Слуги" підтримають відставку Ткаченка

Всі заяви за власним бажанням ми задовольняємо. Така у нас практика. Якщо є заява і буде комітет, то вона може бути розглянута,

– повідомив Корнієнко.

Він додав, що наразі фракція не обговорювала потенційні кандидатури на посаду міністра культури у випадку відставки Ткаченка. "Це точно не обговорювалося. Це було несподіванкою", – уточнив віцеспікер Ради.

Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що Олександр Ткаченко зібрався у відставку з посади міністра культури.

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