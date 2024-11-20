Якщо США скоротять фінансування оборони, ми програємо, але боротьба продовжиться, – Зеленський

США підтримують Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Допомога від них критично важлива для нашої держави.

Володимир Зеленський боїться, що скорочення допомоги від США призведе до поразки України. Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю на Fox News.

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Втрачати єдність небезпечно

Зеленський наголосив, що перші дні повномасштабного вторгнення були найважчими, проте будь-який рух зараз залежатиме від єдності проти Росії.

Я вважаю, що це був найважчий період, але зараз цей період, цей момент залежить, я вважаю, від нашої єдності в Україні, і я вважаю, що дуже небезпечно, якщо ми втратимо єдність в Європі і, що найголовніше, єдності між Україною та США,

– пояснив президент.

Він стверджував, що дипломатія є єдиним способом закінчити війну, незрозуміло чи варто президенту Росії Владіміру Путіну брати участь у дискусіях.

Водночас, за словами Зеленського, на сьогодні багато дійсно залежить від Путіна, адже він може захотіти та закінчити цю війну, проте набагато більше це залежить від Сполучених Штатів Америки, адже Путін слабший за них.

Український лідер зазначив, що президент Сполучених Штатів Америки має силу, повноваження і зброю, і він може знизити ціну на енергоносії.

Скорочення фінансування від США

Український лідер висловився також і про можливе скорочення фінансування оборонного потенціалу України. Зеленський вважає, що наша держава програє у такому разі.

Звичайно, все одно ми залишимося і будемо боротися,

– зауважив президент

Він також пояснив, що в нас є виробництво, але його недостатньо, щоб переважати та, ймовірно, недостатньо, щоб вижити.

Зеленський пояснив, що якщо США зроблять такий вибір, то наша держава буде вирішувати, що їй робити.