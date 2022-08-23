У Криму за останні пів року люди все частіше публічно заявляють любов до України, – Бабін
За 8 років окупації Криму росія намагалася насаджувати там свої ідеї. Попри це, населення півострова у своїй більшості не сприймає російських загарбників.
Про це 24 каналу розповів представник президента України в АР Крим у 2017 – 2018 роках Борис Бабін. За його словами, особливо підтримка України у Криму зросла після 24 лютого 2022 року.
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Як зазначив Бабін, жителі півострова почали відкритіше висловлювати свою позицію та поширювати проукраїнську інформацію.
З початком повномасштабної російської агресії рівень публічного висловлювання проукраїнських настроїв в Криму значно зріс. Про це свідчить поширення листівок, проукраїнські написи, побиті машини окупантів,
– зазначив експредставник президента в АР Крим.
Настрої в окупованому Криму
Бабін зауважив, що росія протягом 8 років проводила політику злочинної колонізації півострова.
"Зараз в Криму частина населення проживає незаконно. Це тисячі осіб, які прибули із держави-агресора. Навряд чи ми можемо від них чекати якоїсь підтримки України", – зауважив він.
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Втім, більшість постійного населення півострова не сприймало факт окупації. Однак змушене було адаптовуватися до умов, що склалися.
Люди жили умовно в сірій зоні, розуміючи, що, на жаль, ця ситуація надовго. Жителі Криму планували найближчу перспективу для життя за умов окупації,
– сказав Бабін.
"Люди усвідомили, що від них багато залежить"
Однак, за словами колишнього представника президента в АР Крим, зараз ситуація докорінно змінилася.
Ми розуміємо, що російська агресія невідворотно завершиться. В історичному вимірі йдеться не про десятиліття. Перемога України буде набагато швидше, це – питання місяців, максимум – року. Це вже абсолютно інша часова система координат для жителів Криму,
– зазначив Бабін.
Люди із проукраїнськими поглядами в Криму усвідомили, що він них багато що залежить.
"Жителі півострова вірять, що ситуація обов'язково зміниться вже дуже скоро. А це — стимул для дій", – додав Бабін.
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