Без сумніву підтримуватиме Україну, – республіканець пояснив різку позицію Трампа

Багато хто має сумніви, що якщо екслідер США Дональд Трамп знову сяде у президентське крісло, то Штати продовжать підтримку України. Однак він обов'язково буде допомагати нашій державі.

Таку думку 24 Каналу озвучив американський політик, лідер Республіканської партії 45 округу Нью-Йорка Борис Пінкус. За його словами, різкі висловлювання Трампа щодо України мають певну мету.

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У Трампа далекоглядні плани

Борис Пінкус зазначив, що у Трампа далекоглядні плани, про які він поки боїться говорити. Як свідчать результати опитувань від CNN та Fox News, зараз малоймовірно, що Трамп переможе на президентських виборах у США. У 6 – 7 штатах він на 3 – 4% випереджає чинного лідера Джо Байдена. А в інших – Трамп або на такому ж рівня, або програє.

У нас велика надія на Трампа. Він захищатиме Україну так, як потрібно, також Ізраїль. Він не може проводити ту ж лінію або навіть гіршу, ніж це робить Байден. Це виключено. Він не може йти проти своєї партії. Більшість республіканців виступають "за" допомогу Україні,

– вважає він.

Республіканець переконаний, що багато хто дезінформований щодо позиції Трампа. У США ніколи не було диктаторів, тому експрезидент теж ніколи ним не буде. Хоча б тому, що йому цього не дозволять зробити. Він заявляє, що допомагатиме Україні. В одному зі своїх недавніх інтерв’ю Трамп пояснив свої різкі висловлювання щодо підтримки нашої держави.

"Трамп говорив, що якщо він говорить щось проти Європи чи України, то його ціль – зробити так, щоб Європа взяла на себе обов'язки, а не сподівалась на Штати як на няньку. Це було сказано. Він підкреслив, що буде підтримувати Європу обов’язково. У цьому сумнівів нема", – сказав політик.

У Трампа є дві групи виборців. Ключова – це євангелісти. Вони завжди його підтримували. А цільова група досі не на користь Трампа. Опитування показують, що, зокрема, ці 10 – 15 мільйонів виборців не підтримують експрезидента Штатів.

"Ми не випадково дуже наполягаємо, щоб Трамп взяв собі у віцепрезиденти Ніккі Гейлі, в якої дуже багато прибічників з боку 25% республіканців із загальних зареєстрованих. Також дуже багато голосів вона може отримати від опозиційної партії. Вони її підтримують. Це було б великим гарантом, що Трамп міг би перемогти 5 листопада", – додав Борис Пінкус.

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