Підтримуємо вступ України в ЄС, – заява глави МЗС Італії

Очільники МЗС України та Італії обговорили євроінтеграцію, інвестиційну співпрацю, а також ситуацію на Донбасі. Глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо заявив, що країна підтримує вступ України в Євросоюз.

Відповідну заяву голова МЗС Італії зробив на спільному брифінгу з очільнок МЗС України Дмитром Кулебою. Це трапилось 10 червня під час офіційного візиту Луїджі Ді Майо в Україну.

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Італія підтримує вступ України в ЄС

Луїджі Ді Майо заявив, що зміцнення відносин між Україною та Брюсселем є важливим для обох сторін. Італійська сторона додала також, що пишається, що підтримала асоціацію про вільну торгівлю між Україною та ЄС та безвіз.

Хочу чітко наголосити на тому, що Італія визнає європейські прагнення України і буде всебічно підтримувати її на цьому шляху,

– заявив голова МЗС.

Він також додав, що вони підтримуватимуть проведення реформ в Україні для імплементації Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Дмитро Кулеба запевнив, що вони з колегом обговорили, як Італія може додатково посприяти євроінтеграції України.

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