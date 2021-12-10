Чи підтримують українці ідею Зеленського про економічний паспорт

10 грудня 2021 , 12:39
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Джерело:

"Рейтинг"

Більше половини українців не чули щорічного звернення президента Володимира Зеленського до Верховної Ради 1 грудня. А про його ініціативу щодо економічного паспорта українця чули 40% людей.

Майже повністю звернення президента чули 14% опитаних, а 34% взагалі не знають про що йде мова. Такі результати показало соціологічне опитування, яке провели 6 – 8 грудня. 

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Як українці ставляться до ініціативи Зеленського

Позитивно ідею з економічним паспортом сприймають більше половини респондентів – 53%. Негативно до ініціативи президента ставляться 16%, а нейтрально 28%. Ще 3% важко відповісти. 

Серед тих, кому відомо про ініціативу Зеленського про економічний паспорт, її підтримують 62% людей, а чверть не підтримують.

Зверніть увагу! Участь в опитуванні взяли 2500 українців віком від 18 років. Метод опитування – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності: не більше 2,0.

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Автор: Олег Терещенко